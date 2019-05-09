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«Милуоки» разгромил «Бостон» и победил в серии с счетом 4-1

Спорт

116:91 в пользу «Милуоки»

Милуоки, США, 9 мая 2019, 07:09 — REGNUM  Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Бостон Селтикс» в пятом матче полуфинала плей-офф восточной конференции НБА.

Игра, проходившая на площадке «Файсерв-форум» в Милуоки, завершилась в пользу хозяев со счетом 116:91.

Наиболее результативным игроком встречи оказался нападающий «Милуоки» Яннис Адетокунбо, сумевший набрать 20 очков в матче. Ещё 19 набрал Криса Мидллтона и 18 — Эрик Бледсо.

Самым результативным у «Бостона» стал Кайри Ирвинг, сумевший набрать 15 очков во встрече. На счету его партнера по команде Маркуса Морриса дабл-дабл с 14 очками и 11 подборами.

Отметим, той победой «Милуоки» оформил свой выход в финал Восточной конференции НБА, где его соперником станет победитель противостояния между «Филадельфия Сикерс» и «Торонто Рапторс». Ведет в серии «Торонто» со счетом 3−2.

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Баскетбол
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