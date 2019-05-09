«Аякс» проиграл дома, «Тоттенхэм» вышел в финал Лиги чемпионов

Амстердам, , 01:02 — REGNUM Встреча в полуфинале Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэм Хотспур» завершилась победой англичан со счётом 2:3. Матч состоялся 8 мая на стадионе «Йохан Круифф Арена» (Амстердам).

Счёт на пятой минуте открыл капитан «Аякса» Матайс де Лигт, через полчаса хозяева забили ещё один гол (полузащитник Хаким Зиеш).

Однако после перерыва у хозяев больше не было побед. Полузащитник Лукас Моура забил первый гол на 55-й минуте, затем второй — на 59-й минуте. В дополнительное время он же забил решающий гол.

Это был ответный матч, впервые в полуфинале «Тоттенхэм» и «Аякс» встретились 30 апреля в Лондоне, причём победа (1:0) осталась за гостями.

В финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с соотечественниками из «Ливерпуля». Игра состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» (Мадрид) 1 июня.

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