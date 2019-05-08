Стало известно, кто представит Россию на чемпионате мира по хоккею

Москва, , 13:29 — REGNUM Обнародован список хоккеистов, которые будут представлять Россию на чемпионате мира в Словакии. Состав сборной опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.

В него вошли 27 спортсменов. Однако в заявку на чемпионат мира войдут только 25 хоккеистов. Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым объявит окончательный состав уже в Братиславе.

Так, в заявку включёны 12 игроков из Континентальной хоккейной лиги, ещё 15 человек представляют Национальную хоккейную лигу.

Читайте также: Назван предварительный состав сборной России по хоккею для подготовки к ЧМ

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин. Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Сергачев. Нападающие: Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия). Первый матч группового этапа чемпионата мира состоится 10 мая. На льду встретятся сборные России и Норвегии.