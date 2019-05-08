«Барселона» всухую проиграла «Ливерпулю» в полуфинале Лиги чемпионов

Ливерпуль, Великобритания, , 01:18 — REGNUM В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Барселона» всухую проиграла «Ливерпулю». Игра завершилась со счётом 4:0 и выходом «Ливерпуля» в финал.

Матч проходил на стадионе «Энфилд» в городе Ливерпуль (Великобритания). Счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги на седьмой минуте. Он же забил четвёртый гол на 79-й минуте.

Второй и третий голы принадлежат полузащитнику Джорджиньо Вайналдуму (54-я и 56-я минуты).

Это была ответная встреча «Ливерпуля» и «Барселоны», первая завершилась 1 мая победой «Барселоны» со счётом 0:3.

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