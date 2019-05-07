Спортсмен из Казахстана стал победителем скоростного восхождения на Эльбрус

Нальчик, , 14:39 — REGNUM Победителем скоростного восхождения на Эльбрус в рамках международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race — 2019 стал представитель Казахстана Шынгыс Бейкашев. Об этом заявил директор фестиваля Евгений Колчанов в интервью ТАСС.

По его словам, победитель преодолел дистанцию за 3 часа 33 минуты 54 секунды. Вторым пришел российский спортсмен Евгений Марков с результатом 3 часа 39 минут 54 секунды, третьим — Виталий Шкель (3 часа 43 минуты 31 секунда).

Протяженность дистанции составляет 12 км с набором высоты 3,3 км. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из 20 стран мира.

Отметим, XI международный фестиваль горных экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race — 2019 проходит с 1 по 8 мая на вулкане Эльбрус. Соревнования проходят в четырех видах: вертикальный километр, скоростное восхождение на Западную вершину Эльбруса, кубок Победы среди военнослужащих и горная экспедиция на лыжах.

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