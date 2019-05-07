Спортсменка из Казахстана вошла в топ-10 лучших фигуристок мира

Нур-Султан, , 11:30 — REGNUM Спортсменка из Казахстана Элизабет Турсынбаева заняла шестое место в обновленном рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), сообщили 7 мая в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

На первом месте с результатом 4510 очков фигуристка из России — Алина Загитова, на втором — японка Сатоко Мияхара (3459 очков), на третьем — Евгения Медведева (3384 очка).

По итогам двух сезонов Турсынбаева набрала 3108 очков. В отдельном рейтинге по итогам сезона 2018−2019 годов казахстанская фигуристка заняла четвертое место.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Элизабет Турсынбаева завоевала серебряную медаль в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

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