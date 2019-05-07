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Конники из Бурятии впервые приняли участие во всероссийском чемпионате

Спорт

В составе сборной республики восемь подростков

Конники из Бурятии впервые приняли участие во всероссийском чемпионате

Улан-Удэ, 7 мая 2019, 10:38 — REGNUM  Сборная Бурятии по конному спорту впервые в своей истории принимает участие во всеросссийских соревнованиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Финальная часть чемпионата началась в Подмосковье 6 мая.

Конный спорт в Бурятии только начинает развиваться. По словам тренера Спортивной школы олимпийского резерва Улан-Удэ, кандидата в мастера спорта Натальи Сячиновой, в республике в основном развиты лошадиные бега и скачки.

«У нас установилось, что конный спорт — это бега и скачки. Но это не конный спорт, это испытания лошадей. Это совершенно другое. Тогда как конкур, выездка и троеборье считаются олимпийскими видами спорта», — отметила она.

В составе сборной Бурятии на чемпионат приехали восемь спортсменов в возрасте от 13 до 16 лет — шесть девочек и двое мальчиков, которые представляют две школы. Наталья Сячинова надеется, что полученный опыт позволит детям добиться в будущем больших достижений.

«Когда в своем соку варишься, продвижения нет. Сейчас дети получат очень большой опыт, и на будущее планируем также участвовать», — добавила тренер.

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Конный спорт
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