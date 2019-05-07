На отборе Euro-2020 Россия и Казахстан встретятся на стадионе «Калининград»

Нур-Султан, , 09:59 — REGNUM Отборочный матч Euro-2020 между национальными сборными России и Казахстана пройдет на футбольном стадионе «Калининград», сообщает 6 мая издание kazfootball.kz.

Матч между Россией и Казахстаном состоится 9 сентября. Первая игра прошла 24 марта на стадионе «Астана-Арена» и завершился поражением сборной Казахстана со счетом 4:0.

Отметим, на отборе Euro-2020 сборные Казахстана и России по футболу выступают в группе I. По результатам двух игр у обеих команд по три очка, однако за счет разницы в забитых голах Россия занимает третье место, Казахстан — четвертое. На первом месте — Бельгия, на втором — Кипр.

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