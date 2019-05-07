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В Чимкенте стартовали основные матчи теннисного турнира ATP Challenger

Спорт

Призовой фонд турнира составляет $54 160

Чимкент, Казахстан, 7 мая 2019, 09:44 — REGNUM  В Чимкенте состоялась церемония открытия международного теннисного турнира серии ATP Challenger, в котором принимают участие игроки из 30 стран мира. Об этом 7 мая сообщает издание Informburo.

Призовой фонд турнира составляет $54 160. Казахстан на турнире представят Андрей Голубев, Александр Недовесов, Тимур Хабибулин, Тимофей Скатов, Денис Евсеев, Достанбек Ташбулатов, Григорий Ломакин и Дмитрий Попко.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Чимкенте стартовали матчи квалификационного раунда турнира по теннису ShymkentChallenger. Казахстанский теннисист Тимур Хабибулин переиграл спортсмена из Узбекистана Шаробиддина Абзалова — 6:4, 6:4.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане стартовал международный турнир по теннису

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