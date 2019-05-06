Неделя НХЛ: «Коламбус» в шаге от вылета из борьбы за Кубок Стэнли

Бостон, США, , 22:50 — REGNUM 5 мая, воскресенье: «Сент-Луис» затягивает серию до семи матчей, благодаря разгромной победе над «Старз».

Поздним вечером 5 мая «Сент-Луис Блюз» переиграл «Даллас Старз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, несмотря на чуждые трибуны стадиона «Американ Эйрлайнс-центр» в столице штата Техас. Победа «блюзменов» установила равный счёт в серии — 3:3. Победитель серии, соответсвенно, будет определён в седьмом матче, который состоится 8 мая в 3 часа ночи по московскому времени.

«Блюзменам» нужно было победить в этом матче, иначе сезон для них мог завершиться уже этой ночью. Команда действовала согласно единому плану — победить, несмотря ни на что. За выполнение своего незамысловатого плана «блюзмены» принялись с первых секунд встречи, регулярно угрожая сопернику опасными бросками в сторону ворот. Таким образом, в начале второй минуты защитник «Блюз» Алекс Пьетранджело точным броском от синей линии прошил голкипера соперника Бена Бишопа, забросив шайбу в дальний верхний угол ворот — 0:1. Тем не менее, ответ на результативную игру «Сент-Луиса» последовал незамедлительно. «Даллас» тут же включился в игру и ближе ко второй половине тайма вынудил защитника «блюзменов» Винса Данна пойти против правил, и он был удалён на две минуты в бокс для штрафников. «Звезды» остались в большинстве. Йон Клингберг развил атаку, перехитрив противника на фланге, и сыграл на капитана Джейми Бенна, который вовремя обратил внимание на противоположный фланг. Там расположился норвежец Матс Цуккарелло, заранее понимавший, что сделает в следующее мгновение. Экс-игрок «Рейнджерс», перешедший в стан «Старз» последним февралем, передал шайбу на Тайлера Сегина, который сравнял счёт на табло, замкнув передачу норвежца в одно касание — 1:1. Во второй 20-минутке «Даллас» почувствовал поддержку своих трибун и ринулся атаковать ворота соперника. Дважды хозяева льда были близки к заброшенной шайбе, но в обеих ситуациях для ключевого действия нападающих не хватило должной реакций. Сперва, Маттиас Янмарк промахнулся по шайбе, когда Хейсканен изумительно прострелил ему с фланга на пустые ворота. Подобным курьезом также отметился капитан «Старз» Джейми Бенн. К слову, именно с передачи Хейсканена Бенну не удалось попасть по шайбе возле пустых ворот. За все эти упущенные моменты «Даллас», по иронии судьбы, был наказан пропущенным голом в свои ворота. На 35-й минуте встречи Дэвид Перрон замкнул передачу Оскара Сундквиста, находясь на «пятаке» сопернических ворот — 1:2. В конце первой половине последней 20-минутки «Сент-Луис» увеличили преимущество в счете. Защитник «Блюз» и сборной Канады Колтон Парэйко нанёс мощный бросок в сторону ворот, повредив вратарю «звёзд» незащищенную зону в районе шайбы, после чего голкипер лёг на лёд. Судья принял решение не давать свисток о паузе игры, и Джейден Шварц забросил шайбу в пустые ворота, отличившись своей 8-й шайбой в текущем розыгрыше плей-офф — 1:3. Бишоп, несмотря на полученное повреждение, доиграл игру до конца, пропустив впоследствии ещё одну шайбу. Сэмми Блэйз вырвался к вратарю и легко его переиграл, точно бросив в верхний угол ворот — 1:4. Для 22-летнего игрока этот матч стал дебютным в плей-офф. По окончанию матча было установлено, что Бен Бишоп получил травму и пропустит ближайшую игру серии, которая должна стать определить победителя. Соответсвенно, в седьмом матче серии между «Даллас Старз» и «Сент-Луис Блюз» цвета «звёзд» в створках ворот будет защищать россиянин Антон Худобин.

5 мая, воскресенье: Владислав Гавриков дебютировал за «Коламбус», проведя на льду 14 минут.

Воскресным днём 5 мая, благодаря усилиям чешского форварда Давида Пастрняка, «Коламбус» оказался в шаге от вылета из сетки плей-офф Кубка Стэнли, а значит, и от завершения своего красочного сезона. Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне.

Первый период не принёс никаких красок в игру, а на табло продолжали гореть два нуля. Во второй 20-минутке команды смогли навязать друг борьбу, в которой лучше оказался «Бостон», благодаря голу возрастного чешского нападающего Дэвида Крейчи. «Брюинз» разыграли зрелищную комбинацию, замкнуть которую суждено было чеху — 1:0, передачами отметились Дэвид Бэкес и Джейк Дебраск. Гол стал единственным в периоде и четко отразил силы сторон, после окончания второго периода.

Но игра не была бы включена в этот обзор, если бы не удивительный результат третьей 20-минутки. Команды показали свою лучшую игру и хоккей во всей его красе. В начале периода «Бостон» завладел преимуществом перед соперником, беспрерывно контролируя шайбу на чужой зоне. Простой переброс шайбы со фланга на фланг трансформировался в настоящий прессинг, непосредственно заключающий в себя опасные моменты вблизи ворот. Россиянин Сергей Бобровский был единственным игроком «Блю Джекетс», который не давал сопернику исполнить свой корыстный замысел и забросить шайбу. Но все его попытки оказались тщетны перед юрким и решительным Брэдом Маршаном. Патрис Бержерон, как всегда, выиграл борьбу за шайбу на вбрасывании, сбросив ее на Коннора Клифтона. В свою очередь, Клифтон решил прорваться по флангу и прострелить вдоль ворот на дальнюю штангу, что у него и получилось. Клифтон безупречно исполнил свою идею и отправил каучуковый блин Маршану, которому пришлось целых два раза бросить, чтобы переиграть Бобровского. Первый бросок оказался по силам россиянину, но ко второму Сергей уже готов не был, реакция канадца помогла ему выиграть этот «дуэль». Таким образом, «Бостон» удвоил своё преимущество в счёте — 2:0. Страсти накалились, когда в середине периода «Коламбус» сократил своё отставание до минимума, благодаря голу Сета Джонса, что наконец избавило «жакетов» от прессинга хозяев. Тем не менее, это не спасло «Коламбус» от пропущенной шайбы в исполнении Пастрняка, который, словно ракета, обогнул всю защиту соперника и разобрался с вратарем. «Бостон» подловил «Коламбус» на контратаке, когда все игроки «жакетов» толпились у ворот Туука Раска — 3:1. В такой ситуации любая другая команда уже могла бы сдаться, но «Коламбус» — исключение. Коллектив знаменит своим упорством на льду, которое снова им помогло. «Блю Джекетс» смогли сравнять счёт за три минуты, заставив трибуны «Ти-Ди Гарден» примолкнуть и заволноваться. Сперва, Райан Дзингель снова оправдал правильность своего трансфера из «Оттавы» в последний дедлайн, забросив шайбу за шиворот вратарю — 3:2. Затем, Артемий Панарин проявил свои способности диспетчера в совокупности с высоким хоккейным интеллектом, принеся шайбу, как на блюдечке, защитнику Дину Кукану. Дин исполнил мощный бросок, который оказался не берущимся для голкипера, и сравнял счёт на табло — 3:3. Команды были на пики формы, и никто не хотел уступать, но в хоккее ничьих не бывает. За полторы минуты до финальной сирены Дэвид Пастрняк, во многом благодаря пасу Маршана, вывел свою команду вперёд и принёс «Бостону» победу — 4:3. Чеху оставалось лишь добить шайбу в пустые ворота. «Бостон» выходит в лидеры в рамках общего зачета серии, остановившись в шаге от победы в противостоянии — 3:2.

Российский защитник Владислав Гавриков, недавно пополнивший ряды «Коламбус Блю Джекетс», провёл на льду 14 минут в своей дебютной игре за команду, после своего перехода из питерского «СКА». К сожалению, экс-игрок «СКА» и ярославского «Локомотива» не отличился яркой и цепляющей игрой, получив в актив отрицательный показатель полезности «-1».