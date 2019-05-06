Илья Михеев собирается привезти Кубок Стэнли в Омск

Торонто, Канада, , 22:29 — REGNUM Нападающий омского, а ныне балашихинского «Авангарда» Илья Михеев, согласно информации подтвержденной на официальном «твиттер» аккаунте известного хоккейного агента Дэна Мильштейна, подписал однолетний контракт новичка с «Торонто Мейпл Лифс», продолжив список переехавших за океан российских игроков.

Михеев активно прогрессировал на протяжении последних двух лет и наконец получил повышение в лучшую лигу мира. Ранее Илья успел заявить о себе в «Авангарде» и стать главным его лицом. Таким образом, в этом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды с 45 (23+22) очками в 62 играх и помог команде добраться до финала Кубка Гагарина, заработав 11 (4+7) очков в 13 матчах плей-офф престижнейшего кубка Европы.

«Хотелось бы сказать большое спасибо семье и болельщикам. Тренерскому штабу и руководству клуба. Всем — и персоналу, и водителям, и детской школе. Тренерам Виктору Ивановичу Поварницину, Игорю Степановичу Дякиву. Без них у меня не получилось бы ничего. Благодарен всем, кто вложил в меня душу, всё, что они знают и умеют. Просто спасибо! Буду стараться, работать, чтобы привезти Кубок Стэнли в Омск, ведь это родной город, который мне многое дал.Хотел бы поблагодарить отдельно и Боба Хартли вместе со всеми тренерами. В этом сезоне они меня многому научили, и эти знания я попытаюсь использовать там, за океаном. Выбор передо мной стоял нелегкий по окончании сезона, но я считаю, что все сделал правильно. Главное для меня сейчас — это развитие. Буду делать все для того, чтобы прогрессировать. Спасибо», — цитирует Михеева официальный «твиттер» «Авангарда».

Напомним, что в прошлом году Илья приятно удивил своим выступлением на чемпионате мира по хоккею, проходившего в Дании. Игрок успел провести 8 матчей за сборную, отличившись 4 (3+1) баллами за результативность, а один из голов, забитый нападающим, пришёлся в ворота Канады в драматичном четвертьфинальном матче