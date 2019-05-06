Названы победители первенства России по спортивному ориентированию

Великий Новгород, , 17:18 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 6 мая, завершилось первенство России по спортивному ориентированию. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве спорта и молодёжной политике, за звание сильнейших ориентировщиков страны и путёвки на международные старты в течение трёх дней боролись 800 спортсменов из 38 регионов страны.

По итогам соревнований победителями в своих группах стали Дарья Панченко (Санкт-Петербург), Денис Ремезов (Воронеж), Олеся Резанова (Свердловская область), Андрей Шубин (Смоленск), Елена Порхун (Тула), Степан Александров (Ленинградская область), Ульяна Куприенко (Ленинградская область), Сергей Рыжиков (Севастополь).

По итогам соревнований будут сформированы юношеские и юниорская сборные команды страны на участие в первенствах мира и Европы 2019 года.

Напомним, что Великий Новгород впервые принимал всероссийские соревнования по спортивному ориентированию в 2017 году. В 2020 году национальный чемпионат России планируется провести в городе Окуловка Новгородской области.