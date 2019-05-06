Москва, , 13:28 — REGNUM

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в участии в двух драках в центре Москвы, признался, что не смотрел победный матч своей футбольной команды. Об этом он заявил перед началом заседания в Пресненском суде Москвы.

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По его словам, узнать о завоевании командой титула чемпиона России по футболу удалось от кого-то «из сторонних».

«Жду ли медаль? Не в ней же дело. Дело в долгожданной победе», — приводит «Матч ТВ» слова футболиста.

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Напомним, санкт-петербургский «Зенит», сыгравший вничью с грозненском «Ахматом» в матче двадцать седьмого тура РПЛ, стал чемпионом России по футболу за три тура до окончания первенства.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и футболист Александр Протасовицкий устроили две драки в центре Москвы. Позднее они были задержаны полицией и помещены в СИЗО. Пострадавшими по уголовному делу проходят глава департамента Министерства промышленности и торговли РФ Денис Пак, а также водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

В начале апреля суд отказался изменить меру пресечения подозреваемым и продлил срок их содержания под стражей до 25 сентября.