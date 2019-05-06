MotoGP: маршал украл деталь с болида призера на Гран-При Испании – видео

Херес-де-ла-Фронтера, Испания, , 13:23 — REGNUM Кража детали с мотоцикла «королевского класса» шоссейно-кольцевых мотогонок MotoGP оказалась запечатлена на две видеокамеры, установленные на болиде. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

5 мая Гран-При Испании на трассе «Херес» завершился победой действующего чемпиона Марка Маркеса (Repsol Honda). Вторым к финишу пришел Алекс Ринс из команды Suzuki. Когда он припарковал свой болид на обочине, чтобы поприветствовать фанатов, один из маршалов подбежал к мотоциклу, свинтил с мотоцикла деталь и спрятал в карман.

«Я посмотрел это видео, это невероятно. Думаю, эта деталь — крышка датчика уровня тормозной жидкости на руле. Уверен, что она уже выставлена на Wallapop за €1000. Если увижу ее там, куплю или обменяю на наколенник», — прокомментировал Ринс.

С победой на домашней трассе испанец Марк Маркес вышел на первое место в чемпионате с 70 очками в зачете. Его соотечественник Ринс уступает ему одно очко. На третьем месте находится итальянец Андреа Довициозо, выступающий на Ducati. В его активе 67 очков. Следующая гонка — Гран-При Франции — состоится 19 мая на трассе «Ле-Ман».