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В Казахстане стартовал международный турнир по теннису

Спорт

6 мая стартовали матчи квалификационного раунда

Чимкент, Казахстан, 6 мая 2019, 12:36 — REGNUM  В Чимкенте стартовал международный турнир по теннису ShymkentChallenger, сообщили 6 мая в пресс-службе национального Олимпийского комитета.

6 мая стартовали матчи квалификационного раунда. В первый день казахстанский теннисист Тимур Хабибулин переиграл спортсмена из Узбекистана Шаробиддина Абзалова — 6:4, 6:4.

Второй спортсмен из Казахстана Сагадат Аяп уступил теннисисту с Украины Владиславу Манафову — 3:6, 3:6.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая казахстанский теннисист Дмитрий Попко стал чемпионом турнира серии ITF Futures в США. Спортсмен из Казахстана оказался сильнее теннисиста из США Секоу Бангура — 6:1, 7:6, 7:1.

Читайте ранее в этом сюжете: Теннисист из Казахстана стал чемпионом серии ITF Futures в США

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