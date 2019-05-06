В Казахстане стартовал международный турнир по теннису

Чимкент, Казахстан, , 12:36 — REGNUM В Чимкенте стартовал международный турнир по теннису ShymkentChallenger, сообщили 6 мая в пресс-службе национального Олимпийского комитета.

6 мая стартовали матчи квалификационного раунда. В первый день казахстанский теннисист Тимур Хабибулин переиграл спортсмена из Узбекистана Шаробиддина Абзалова — 6:4, 6:4.

Второй спортсмен из Казахстана Сагадат Аяп уступил теннисисту с Украины Владиславу Манафову — 3:6, 3:6.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая казахстанский теннисист Дмитрий Попко стал чемпионом турнира серии ITF Futures в США. Спортсмен из Казахстана оказался сильнее теннисиста из США Секоу Бангура — 6:1, 7:6, 7:1.

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