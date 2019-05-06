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Борец из Казахстана вошел в топ-3 мирового рейтинга

Спорт

Подняться на третью строчку рейтинга спортсмену удалось за счет успешного выступления на чемпионате Азии

Нур-Султан, 6 мая 2019, 12:22 — REGNUM  Спортсмен из Казахстана Мейржан Шермаханбет занял третье место в рейтинге международной федерации греко-римской, вольной и женской борьбы в весовой категории до 67 кг, сообщили 6 мая в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Подняться на третью строчку рейтинга спортсмену удалось за счет успешного выступления на чемпионате Азии в китайском городе Сияне, где борец смог получить 25 очков.

В категории до 60 кг представитель Казахстана Айдос Султангали также набрал 25 очков и поднялся на девятую строчку рейтинга. Еще один представитель страны Максат Ережепов в весовой категории до 82 кг занял седьмое место в рейтинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля спортсмен из Казахстана Корлан Жаканша в весовой категории до 55 кг завоевал бронзовую медаль в чемпионате Азии по греко-римской борьбе в Китае.

Читайте ранее в этом сюжете: Борцы из Казахстана завоевали две бронзы на чемпионате Азии в Китае

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Вольная борьба
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