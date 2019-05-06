Наставник «Ростова»: «Ерёменко превосходит 90% игроков РПЛ»

Ростов-на-Дону, , 10:42 — REGNUM Матч 27-го тура РПЛ, который состоялся на «Ростов-Арене» между хозяевами поля и «Краснодаром», оставил двоякие чувства у наставника жёлто-синих. Валерий Карпин сравнил игру своих подопечных с гостями из кубанской столицы.

«От результата положительные [чувства], а вот от игры — положительные и отрицательные. Многие вещи не понравились, но и многие понравились. Если глобально, то в первом тайме играли хуже, а во втором лучше», — сказал главный тренер «Ростова».

Особо Карпин отметил Романа Ерёменко, покинувшего московский «Спартак» ради жёлто-синих в январе 2019 года.

«Он превосходит 90% игроков РПЛ. Многим бы хотелось подняться до его уровня», — высказал своё мнение наставник.

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов"сыграл вничью с «Краснодаром» — 1:1. У гостей на 25 минуте мяч с пенальти забил Виктор Классон, у «Ростова» на 89 минуте отличилсяЭлдор Шомуродов.

«Ростов» в настоящее время располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе команды 37 очков.