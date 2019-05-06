Теннисист из Казахстана стал чемпионом серии ITF Futures в США

Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Спортсмен из Казахстана Дмитрий Попко занял первое место на турнире серии ITF Futures по теннису в США, сообщили 6 мая в национальном Олимпийском комитете республики.

Казахстанский теннисист оказался сильнее спортсмена из США Секоу Бангура — 6:1, 7:6, 7:1. Ранее Попко выиграл у Хуана Мануэля Бенитеса и Николаса Мехью из Колумбии, Педро Сакамото из Бразилии и Пола Остербана из США.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля теннисист из Казахстана Тимур Хабибулин занял первое место на теннисном турнире ITF Futures в Узбекистане. Напарником Хабибулина стал украинский спортсмен Владислав Манафов.

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