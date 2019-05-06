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Теннисист из Казахстана стал чемпионом серии ITF Futures в США

Спорт

Казахстанский теннисист оказался сильнее спортсмена из США Секоу Бангура

Вашингтон, 6 мая 2019, 09:40 — REGNUM  Спортсмен из Казахстана Дмитрий Попко занял первое место на турнире серии ITF Futures по теннису в США, сообщили 6 мая в национальном Олимпийском комитете республики.

Казахстанский теннисист оказался сильнее спортсмена из США Секоу Бангура — 6:1, 7:6, 7:1. Ранее Попко выиграл у Хуана Мануэля Бенитеса и Николаса Мехью из Колумбии, Педро Сакамото из Бразилии и Пола Остербана из США.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля теннисист из Казахстана Тимур Хабибулин занял первое место на теннисном турнире ITF Futures в Узбекистане. Напарником Хабибулина стал украинский спортсмен Владислав Манафов.

Читайте ранее в этом сюжете: Теннисист из Казахстана стал чемпионом турнира ITF Futures в Узбекистане

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