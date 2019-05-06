18-летняя чувашская спортсменка попалась на допинге

Чебоксары, , 08:08 — REGNUM Пловчиху из Чувашии Олесю Моисееву дисквалифицировали за применение допинга. В крови спортсменки обнаружили запрещенный препарат, сообщает РУСАДА.

Спортсменку дисквалифицировали на четыре года.

«Всероссийская федерация плавания на основании и во исполнение решения РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсменку Моисееву Олесю на 4 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 12 апреля 2019 года», — говорится в сообщении.

Напомним, пункт 2.1 антидопинговых правил — «Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена».

18-летняя спортсменка принимала участие в чемпионате России, который проходил в Москве 8−12 апреля. Она представляла Чувашию на четырёх дистанциях вольным стилем, призовых мест не заняла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Чувашии было заведено первое в России уголовное дело в отношении медицинского работника по подозрению в использовании допинга в отношении спортсмена, но затем дело закрыли, так как в ходе следствия «не установлено достаточных данных, указывающих на факт использования» запрещённых субстанций и методов.