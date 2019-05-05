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«Челси» гарантировал себе место в ЛЧ

Спорт

В Англии первые 4 команды попадают в ЛЧ

«Челси» гарантировал себе место в ЛЧ
Aleksandr Osipov
Болельщики Челси

Лондон, 5 мая 2019, 21:36 — REGNUM  Ничья лондонского «Арсенала» в матче с «Брайтоном» — 1:1 — позволила «Челси» гарантировать себе место в четвёрке сильнейших команд чемпионата Англии. Таким образом, «Челси» при любых раскладах выступит в следующем сезоне 2019/20 в групповом этапе Лиги чемпионов (ЛЧ).

Если команда Маурицио Сарри в последнем туре обыграет «Лестер», то она останется на III месте.

А за последнее место в зоне ЛЧ поспорят «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал». Пока «шпоры» занимают 4 место в турнирной таблице АПЛ с 70 очками. «Арсенал» — на 5 месте, набрав на 3 очка меньше.

Напомним, в Англии первые 4 команды попадают в ЛЧ.

Кстати, «Челси» и «Арсенал» продолжают играть в Лиге Европы. В I полуфинальном матче «Арсенал» обыграл «Валенсию» — 3:1, «Челси» сыграл вничью с «Айнтрахтом» — 1:1.

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