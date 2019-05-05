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«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену»

Спорт

У хозяев голы забили Желсон Мартинш и Винисиус Мораис

Монако, 5 мая 2019, 20:50 — REGNUM  «Монако» на своем поле проиграл «Сент-Этьену» в матче 35 тура чемпионата Франции — 2:3.

У хозяев голы забили Желсон Мартинш и Винисиус Мораис. Александр Головин — российский полузащитник «Монако» — отметился в этом матче желтой карточкой.

В составе «Сент-Этьена» авторами голов стали Реми Кабелла и Арно Норден, а хавбек «Монако» Фоде Балло-Туре отметился автоголом.

Итак, «Сент-Этьен» идет на III месте в турнирной таблице, «Монако» — на 17 строчке.

Безвыигрышная серия «монегасков» достигла 6 матчей: подопечные Леонарду Жардима в последний раз одерживали победу в матче 29 тура Лиги 1 с «Лиллем».

Франция. Лига 1. 35 тур"Монако» (Монако) — «Сент-Этьен» (Сент-Этьен)

2:3

Голы забили:

1:0 — Мартинш, 18

1:1 — Балло-Туре, 59 (автогол)

1:2 — Кабелла, 71

1:3 — Норден, 80

2:3 — Мораис, 90+2

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