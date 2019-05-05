Воскресенье, 5 Мая 2019 года
16:28:38 МСК

«Уфа» вырвала ничью у «Крыльев Советов» на последней минуте матча

Спорт

1:1...

Самара, 5 мая 2019, 16:04 — REGNUM  Футбольный клуб «Уфа» вырвал победу у самарской команды «Крылья Советов» в скомпенсированное время матча 27-го тура Российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ).

Игра проходила на поле стадиона «Самара-Арена» и закончилась вничью со счетом 1:1.

Счет в матче открыл полузащитник «Крыльев Советов» Артём Тимофеев, который на 12-й минуте поразил ворота соперника точным ударом. И только на 93-й, последней минуте игры, в скомпенсированное время гостям удалось отыграться голом защитника Алексея Никитина.

Отметим, по итогам игры «Уфа», для которой это третья подряд игра без проигрыша, с 26 очками находится на четырнадцатом месте турнирной таблицы РПЛ. «Крылья Советов», для которых эта ничья прервала серию из трех проигрышей подряд, с 28 очками строчкой выше.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить