«Уфа» вырвала ничью у «Крыльев Советов» на последней минуте матча

Самара, , 16:04 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» вырвал победу у самарской команды «Крылья Советов» в скомпенсированное время матча 27-го тура Российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ).

Игра проходила на поле стадиона «Самара-Арена» и закончилась вничью со счетом 1:1.

Счет в матче открыл полузащитник «Крыльев Советов» Артём Тимофеев, который на 12-й минуте поразил ворота соперника точным ударом. И только на 93-й, последней минуте игры, в скомпенсированное время гостям удалось отыграться голом защитника Алексея Никитина.

Отметим, по итогам игры «Уфа», для которой это третья подряд игра без проигрыша, с 26 очками находится на четырнадцатом месте турнирной таблицы РПЛ. «Крылья Советов», для которых эта ничья прервала серию из трех проигрышей подряд, с 28 очками строчкой выше.