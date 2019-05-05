Анахайм, США, , 15:49 — REGNUM

Поединок между американским бойцом смешанного стиля (ММА) Даниэлем Кормье, являющимся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе, и другим американцем Стипе Мичочичем состоится 17 августа, сообщает 5 мая пресс-служба UFC.

Бой будет проведен в Анахайме в рамках турнира UFC241.

На счету 40-летнего Кормье 23 победы в 22 из которых он победил (8 нокаутом) и один проиграл. У его будущего соперника 21 встреча в ММА при 18 победах (13 нокаутом) и трех поражениях.

Напомним, в июле 2018 года Кормье с Мичочичем встречались на турнире UFC226 в Лас-Вегасе и тогда Кормье победил нокаутом в первом раунде.