Анахайм, США, 5 мая 2019, 15:49 — REGNUM
Поединок между американским бойцом смешанного стиля (ММА) Даниэлем Кормье, являющимся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе, и другим американцем Стипе Мичочичем состоится 17 августа, сообщает 5 мая пресс-служба UFC.
Бой будет проведен в Анахайме в рамках турнира UFC241.
На счету 40-летнего Кормье 23 победы в 22 из которых он победил (8 нокаутом) и один проиграл. У его будущего соперника 21 встреча в ММА при 18 победах (13 нокаутом) и трех поражениях.
Напомним, в июле 2018 года Кормье с Мичочичем встречались на турнире UFC226 в Лас-Вегасе и тогда Кормье победил нокаутом в первом раунде.