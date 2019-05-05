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«Хетафе» всухую обыграл «Жирону» в матче Примеры

Спорт

2:0 в пользу хозяев

Хетафе, Испания, 5 мая 2019, 15:24 — REGNUM  Футбольный клуб «Хетафе» выиграл всухую футболистов «Жироны» в матче 36-го тура испанской Примеры.

Игра проходила на поле стадиона «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет в игре открыл форвард хозяев Хорхе Молина на 16-й минуте игры. Затем на 69-й минуте матча с поля был удален полузащитник «Жироны» Борха Гарсия, получивший красную карточку и оставивший свою команду в меньшинстве. А после этого на 77-й минуте хавбек «Хетафе» Родригес Анхель удвоил преимущество своей команды, приведя счет к итоговому состоянию.

Отметим, по итогам встречи «Хетафе» укрепил свое третье место в турнирной таблице испанской Примеры. «Жирона» с 37 очками находится на семнадцатой строчке.

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