«Хетафе» всухую обыграл «Жирону» в матче Примеры

Хетафе, Испания, , 15:24 — REGNUM Футбольный клуб «Хетафе» выиграл всухую футболистов «Жироны» в матче 36-го тура испанской Примеры.

Игра проходила на поле стадиона «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет в игре открыл форвард хозяев Хорхе Молина на 16-й минуте игры. Затем на 69-й минуте матча с поля был удален полузащитник «Жироны» Борха Гарсия, получивший красную карточку и оставивший свою команду в меньшинстве. А после этого на 77-й минуте хавбек «Хетафе» Родригес Анхель удвоил преимущество своей команды, приведя счет к итоговому состоянию.

Отметим, по итогам встречи «Хетафе» укрепил свое третье место в турнирной таблице испанской Примеры. «Жирона» с 37 очками находится на семнадцатой строчке.