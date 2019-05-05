Воскресенье, 5 Мая 2019 года
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Берреттини вышел в финал турнира АТР в Мюнхене

Спорт

Победа итальянца в двух сетах со счетом 6:4, 6:2

Берреттини вышел в финал турнира АТР в Мюнхене
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Маттео Берреттини

Мюнхен, Германия, 5 мая 2019, 14:41 — REGNUM  Итальянский теннисист Маттео Берреттини обыграл в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) испанца Роберто Баутисту-Агута и вышел в финал турнира.

Для победы итальянцу потребовалось два сета, которые он выиграл со счетом 6:4, 6:2.

Мачт продолжался в течение 1 часа 10 минут. За этот временной отрезок Берреттини, являющийся 37-й ракеткой мира, четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и смог реализовать три брейк-пойнта. Его соперник, являющийся номером 21 в рейтинге АТР, один раз подал навылет, дважды ошибся при подаче и не сделал ни одного брейк-пойнта.

Счет личных встреч спортсменов стал 2:1 в пользу итальянца.

Отметим, соперником Берреттини в финале станет чилийский спортсмен Кристиан Гарин.

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