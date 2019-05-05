Франк Рибери объявил, что покинет «Баварию» по окончании сезона

Мюнхен, Германия, , 14:25 — REGNUM Французский хавбек мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Франк Рибери объявил, что он не будет продлевать со своим клуб соглашение по окончании текущего сезона, сообщает 5 мая официальный сайт команды.

Контракт игрока с «Баварией» заканчивается 30 июня 2019 года.

«Прощание с клубом будет непростым, но мы не должны забывать, чего мы добились вместе», — приводит сайт клуба слова Рибери, который также добавил, что переход в состав мюнхенской команды был воплощением его мечты и что он в составе клуба выиграл 20 титулов.

Вместе с 36-летним хавбеком команду покинет ещё один полузащитник Арьен Роббе, который объявил об этом ещё в конце прошлого года. Специально для них клуб организует прощальный матч в следующем году.

Отметим, Рибери играет за «Баварию» с 2007 года и за это время восемь раз стал в составе клуба чемпионом Германии, выиграл пять Кубков Германии, пять раз стал обладателем Суперкубка Германии, один раз выиграл Кубок немецкой лиги, один Суперкубок УЕФА, один титул Лиги чемпионов и титул чемпиона мира среди футбольных клубов.