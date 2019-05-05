Киселёв и Трофимова стали лучшими марафонцами на ЧР

Казань, , 13:53 — REGNUM Российские бегуны Степан Киселёв и Сардана Трофимова взяли золото марафона на чемпионате России, проходившем в рамках Казанского марафона, сообщает 5 мая сайт «Марафонец».

Степан Киселёв стал лучшим у мужчин, показав время прохождения марафонской дистанции 2 часа 12 минут 56 секунд.

Вторым стал Андрей Лаймин, который показал результат 2 часа 14 минут 11 секунд. Третье место у Юрия Чечуна, прошедший дистанцию с результатом 2 часа 15 минут 29 секунд.

Сардана Трофимова взяла золото среди женщин с результатом 2 часа 31 минута 31 секунда.

На втором месте Алина Прокопьева, которая прошла дистанцию за 2 часа 34 минуты и 12 секунд. Третий результат у Ирины Сергеевой, прошедшей марафонскую дистанцию за 2 часа 34 минуты и 47 секунд.

Отметим, Сардана Трофимова является чемпионкой России по марафону 2018 года, а Степан Киселев чемпионом 2017 года и серебряным призером 2018.