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Головкин назвал объединительный бой Альвареса с Джейкобсом скучным

Спорт

«Было скучно»

Лас-Вегас, США, 5 мая 2019, 13:52 — REGNUM  Казахский боксер Геннадий Головкин посчитал объединительный бой между мексиканским боксером Саулем Альваресом и американцем Дэниелом Джейкобсом, проходивший в Лас-Вегасе, скучным. Соответственное сообщение спортсмен разместил 5 мая в своем Instagram.

По мнению казахского боксера, он не увидел в этом поединке ничего особенного, все выглядело как хороший спарринг.

«Было скучно», — написал Головкин, отметив, что зрители, пришедшие посмотреть объединительный бой, заслуживают большего.

Также спортсмен прикрепил к своему посту фотографию, на которой он запечатлен в зале, где проходил объединительный бой.

Отметим, как сообщало, ранее мексиканский боксер Сауль Альварес победил представителя США Дэниела Джейкобса в объединительном поединке за звание чемпиона в среднем весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).

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