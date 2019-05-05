Самара, Самарская область, , 13:27 — REGNUM

Тренерские составы футбольной команды «Уфа» и самарского клуба «Крылья Советов» определились со стартовыми составами своих команд на матч 27-го тура Российской премьер-лиги.

В составе «Уфы» игру начнут: Беленов, Ванек, Вомбергар, Живоглядов, Игбун, Йокич, Карп, Круговой, Неделчару, Никитин и Сысуев. Запасные: Алиев, Аликин, Безденежных, Бизяк, Засеев, Кротов, Пуцко, Салатич, Сухов, Тилль и Шафинский.

У «Крыльев Советов» на старте игры на поле выйдут: Зиньковский, Зотов, Корниленко, Полуяхтов, Рыжиков, Рохель, Самарджич, Самедов, Ткачук, Тимофеев и Шишкин. Запасные: Антон, Бурлак, Вучичевич, Карпов, Киселёв, Конюхов, Овсянников и Яковлев.

Отметим, матч 27-го тура между клубами «Уфа» и «Крылья Советов» состоится 5 мая на поле стадиона «Самара Арена» и начнется в 14:00 мск.