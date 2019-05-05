ХК «Спартак» продлил соглашения с Гришиным и Котляревским

Москва, , 13:01 — REGNUM Хоккейный московский клуб «Спартак» заключил новые соглашения с двумя своими игрокам — нападающим Михаилом Котляревским и защитником Алексеем Гришиным, сообщает 5 мая официальный сайт хоккейной команды.

Также сообщается, что заключенные соглашения носят двусторонний характер и действуют до 30 апреля 2020 года.

22-летний форвард Михаил Котляревский большую часть прошедшего сезона играл в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и набрал в составе подмосковного клуба «Химик» 12 (6 шайб + 6 результативных передач) очков, сыграв в 43 матчах. Затем был командирован в основной состав «Спартака» и сыграл в нем 9 матчей.

30-летний защитник Алексей Гришин также большую часть прошедшего сезона провел в «Химике» и в 36 матчах набрал 14 (5 шайб + 9 результативных передач) очков. За «Спартак» сыграл в 10 матчах и набрал в них 3 (2 шайбы + результативная передача) очка.