В воротах сборной России в матче с Чехией будет стоять Василевский

Брно, Чехия, , 12:35 — REGNUM Голкипером хоккейной мужской сборной России в матче со сборной Чехии на чемпионате мира, которая состоится позднее 5 мая, станет 24-летний Андрей Василевский, сообщает 5 мая пресс-служба Федерации Хоккея России.

«В третьем матче Чешских игр в воротах национальной команды сыграет Андрей Василевский», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, Андрей Василевский, являющийся голкипером клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтинг», уже защищал ворота российской хоккейной сборной в первом матче мирового первенства в Словакии с командой Швеции, который закончился поражением российской команды со счетом 4:6.

Напомним, матч сборной России против команды Чехии станет заключительным в чешском этапе чемпионата. Он пройдет 5 мая и начнется в 19:00 мск.