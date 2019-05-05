Тула, Тульская область, , 12:42 — REGNUM

Формально превосходство зенитовцев над соперниками выглядит нынче убедительным. Отрыв в очках солидный даже от второго места (9 баллов), не говоря уже о командах, расположившихся ниже.

Футбол (cc) John Fischer

Однако по игре «Зенит» не смотрелся безоговорочным лидером, особенно до перерыва на зимнюю паузу. Буквально разнес питерцев перед упомянутой паузой тульский «Арсенал» — 4:2, и поклонники команды с берегов Невы откровенно загрустили. Главное, игра не то что чемпионская, а хотя бы близкая к ней, не просматривалась.

Если ее, игры, не было у лидера первенства, то конкуренты, мягко говоря, вовсе не блистали. Еще пару недель назад знаменитый игрок прошлого, футбольный эксперт, Евгений Ловчев констатировал: «Слабый в России чемпионат, уровень его не может устраивать ни болельщиков, ни тем паче, специалистов».

Не могу не согласиться с уважаемым аналитиком. Сегодняшнее восхождение «Зенита» сопоставимо, пожалуй, с аналогичным «подвигом» спартаковцев в сезоне 2016−2017 годов. Прежний наставник «красно-белых», итальянец Массимо Каррера, так и не смог поставить добротную игру команде. Многое делалось экспромтом, на индивидуальных качествах действительно неплохих футболистов. В основном — зарубежных.

Но даже с такой неубедительной командной игрой «Спартак» взял тогда «золото». Потому что конкуренты оказались еще хуже, слабее. «Зенит», например, пребывал в состоянии прострации, примерно на том же уровне смотрелись ЦСКА с «Локомотивом» и «Краснодар».

Дальше неудивителен провал «Спартака» в европейской Лиге чемпионов, его невыход из группы. Позорное поражение от «Ливерпуля» (0:7) вполне закономерно, не готовы отечественные команды конкурировать с континентальными грандами. Часто и с середняками тоже.

По ходу текущего первенства картина та же. На мой взгляд, падение уровня клубного российского футбола даже катастрофичнее, чем прежде. Скажем, спартаковцы во многом растеряли игровой потенциал, утратив позиции одного из лидеров чемпионата. «Локомотив» близко не вышел на свой уровень, позволивший худо-бедно взять «золото» минувшего розыгрыша. ЦСКА в стадии становления, с учетом молодости большинства игроков.

«Краснодар»… Самая, полагаю, «играющая команда» в России. Наверняка не одинок я в подобном утверждении. Иногда любо-дорого наблюдать за техничными, умными, точными действиями. Но краснодарцы тоже не растут, не развиваются нужными темпами, инерционная составляющая слишком велика.

Быть «первыми парнями на деревне», в общем-то, приятно. Успех всегда сладостен, даже если побеждаешь в первенстве двора, района, города, и т.д. И поздравить питерцев, их поклонников с успехом, следует. Они действительно заждались побед любимой команды.

Но здравомыслящие люди не станут впадать в излишнюю эйфорию, захлебываться от неумеренных восторгов. Они зададутся вопросом: а что дальше? Покажут ли их любимцы стоящий уровень в Европе? Смею уверить — нет. Звучит, как приговор. Зато это правда. Единая, увы, для всех без исключения российских клубов.

…Яркий в прошлом игрок питерского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин уже поспешил заявить, что руководство клуба готово приобрести каких угодно сильных мастеров. Имелись в виду прежде всего легионеры. Безусловно, деньги на громкие покупки футболистов у представителей газовой компании имеются. Но никто из «звезд» первой величины в российский чемпионат не поедет, сам Аршавин прекрасно знает нюансы. Зачем лукавить?

Еще более утопичны суждения Андрея о том, что состав «Зенита» могут пополнить-де воспитанники питерской футбольной школы. Этого тем более не произойдет. И вот почему.

У многих на устах феномен голландского «Аякса», нынче восхищающего Европу футбольными шедеврами. В составе действительно много питомцев своей Академии. Кстати, уже в юном возрасте ребят из «Аякса» зовут к себе представители более сильных чемпионатов — Испании, Англии, Италии, Германии, других. Но юноши не спешат покидать родные пенаты. Им очень комфортно в «Аяксе», упомянутой Академии, потом и во взрослой команде.

А комфортно им потому, что выступают в чистом национальном первенстве. Да-да, там нет пресловутых «договорных» матчей, предвзятого, неквалифицированного судейства, произвола чиновников федерации футбола. То есть юноши «Аякса» имеют возможность полноценно развиваться, творчески расти в матчах внутреннего чемпионата.

Чего в той же России близко нет и быть не может по определению. Здесь правит бал кучка околофутбольных негодяев, всякого рода дельцов. Они давно превратили красивейшую, романтичную, умную игру в конвейер купли-продажи матчей, причем во всех лигах российского чемпионата. Чуть меньше зла наблюдается в премьер-лиге, зато хватает его в дивизионах ниже уровнем.

Подвергаются форменному шантажу, тотальному террору те же арбитры. Их запугивают, предлагая подчас баснословные деньги — за «лояльное» отношение к своей команде. Вот с чем надо бороться, а не только злословить о локальных ошибках футбольных рефери. Тема отдельного, предметного разговора. Пока лишь констатирую: нет ни спортивной, ни политической воли улучшить, оздоровить ситуацию в отечественном чемпионате.

Популярная игра у нас — под колпаком мафиози. И откуда взяться юным талантам, способным реально усилить составы наших ведущих клубов? Да ниоткуда. Ну, появляются «звездочки» типа Головина, Черышева. Скорее исключение из правил.

…После досрочного чемпионства «Зенита» осталось понаблюдать за историей распределения медалей иного достоинства. Целая россыпь команд, на них претендующих: столичные «Локо», ЦСКА, «Краснодар». Даже «Спартак» встрепенулся, обыграв на выезде «Урал» — 1:0.

Вызывает уважение поступь «Арсенала». Туляки «окучили» «Локомотив» (2:0), раньше «отгрузили» четыре мяча «Зениту» (4:2). Недавно «Спартаку» три отправили (3:0). Браво! Тульская команда поистине — «гроза авторитетов».

Будет забавно, поучительно и справедливо, если арсенальцы потеснят тех же спартаковцев с пятого места, и поучаствуют таким образом в будущем розыгрыше Лиги Европы. Они это право заслужили.