Екатеринбург, Свердловская область, , 12:35 — REGNUM

Нападающий Кирилл Пилипенко вернулся в состав екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист», сообщает 5 мая официальный сайт команды.

Хоккеист (сс) jill111

«В наш клуб вернулся Кирилл Пилипенко», — говорится в сообщении пресс-службы «Автомобилиста».

Отметим, 22-летний игрок дебютировал в КХЛ в составе екатеринбургского клуба в 2017 году, однако большую часть того сезона играл за «Горняк», в составе которого провел 35 матчей и набрал в них 32 (14 шайб + 18 результативных передач) очка.

В прошлом сезоне хоккеист играл за клуб «Югра» из Ханты-Мансийска и выступил за него в 55 матчах. В них он набрал 43 (20 шайб + 23 результативные передачи) очка.