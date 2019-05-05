Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезоне

Лондон, , 12:02 — REGNUM Футбольный лондонский клуб «Манчестер Юнайтед» не сможет стать чемпионом в следующем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ), считает главный наставник команды Уле-Гуннар Сульшер. Его слова приводит 5 мая Sky Sport.

«Титул в следующем сезоне? Это нереально», — заявил норвежский специалист, отметив, что нельзя сразу набрать в чемпионате на 27 очков больше и что нужно развиваться постепенно.

Также, по мнению Сульшер, «МЮ» важно опережать такие клубы как «Лестер», «Уотфорд» и «Ньюкасл», которые хотели бы занять место команды в турнирной таблице.

«МЮ» нужно подниматься по турнирной таблице, не оглядываясь, потому что большие клубы хотят попасть в шестерку лучших», — заключил главный наставник лондонской команды.

Отметим, в настоящее время клуб «МЮ» находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 65 очков. До окончания чемпионат осталось два тура.