Гари Кэхилл уйдет из «Челси» по окончании сезона

Лондон, , 12:20 — REGNUM Защитник лондонской футбольной команды «Челси» Гари Кэхилл объявил о своем уходе из команды по окончании сезона. Его слова приводит 5 мая The Telegraph.

По словам футболиста, данный сезон стал для него ужасным, так как он не выходил регулярно на поле и поэтому лучшим его воспоминанием станет воспоминание о сезоне 2017/18, когда команда завоевала Кубок Англии.

«Смотреть матчи команды на трибуне — не то, чего я ожидал», — заявил игрок.

Также Кэхилл считает, что если футболиста не выводят на поле в течение 8−9 матчей, то тренер должен прояснить ему данную ситуацию, а случае с ним этого сделано не было. Потому футболист, считающий такой поход неверным, не может уважать того, кто не уважает его.

Кроме этого, 33-летний футболист отметил, что он готов играть ещё три или четыре сезона, но уже не в «Челси».

"Я покидаю этот клуб, благодарный всем игрокам, сотрудникам и болельщикам, которые мне сильно помогли. Ухожу с высоко поднятой головой», — заключил Гари Кэхилл.

Отметим, Гари Кэхилл сыграл за «Челси» в общей сложности в 289 матчах и отметился в них 25 голами. Также он дважды становился чемпионом Англии с командой и выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов.