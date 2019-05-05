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Альварес: если зрители хотят увидеть бой с Головкиным, я побью его

Спорт

В качестве дальнейших планов мексиканец хотел бы просто получать самые сложные вызовы

Альварес: если зрители хотят увидеть бой с Головкиным, я побью его
Kokeshi75
Боксерские перчатки

Лас-Вегас, США, 5 мая 2019, 11:30 — REGNUM  Мексиканский боксер Сауль Альварес, являющийся чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC и IBF в среднем весе, не исключил возможности вновь встретится на ринге с казахским боксером Геннадием Головкиным и снова его победить. Его слова приводит 5 мая RingTV.

По словам боксера, тема третьего боя с Геннадием Головкиным лично для него является закрытой.

«Но если люди хотят увидеть этот поединок, то я к нему готов и снова побью Геннадия», — заявил Сауль Альварес.

Также мексиканец рассказал, что его бой с американцем Дэниелом Джейкобсом прошел так, как и планировалось, несмотря на то, что его противник является непростым соперником.

Кроме этого, Сауль Альварес отметил, что в качестве дальнейших планов он хотел бы просто получать самые сложные вызовы.

Отметим, как сообщалось ранее, Сауль Альварес победил представителя США Дэниела Джейкобса в объединительном поединке в среднем весе, став по итогам этой победы чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).

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