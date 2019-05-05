Мадрид, Испания, , 11:12 — REGNUM

Главный тренер футбольного мадридского клуба «Реал» Зинедин Зидан дал свой комментарий относительно возможности перехода в состав его подопечных французского хавбека команды «Манчестер Юнайтед» Поля Погбы, его слова приводит 5 мая в своем Twitter журналист Дермот Корриган.

По словам Зидана, Погба является хорошим футболистом, однако это касается и других игроков.

Кроме того, как рассказал главный тренер «Реала», он знает Погба, но не более того и что хотя игрок очень хорош, он выступает за свой нынешний клуб.

Также Зидан добавил, что в конце сезона станет ясно, кто придет в «Реал», а кто его покинет.

«Но я не говорил, что мы собираемся купить Погба», — заключил главный наставник «Реала».

Отметим, ранее СМИ сообщили о том, что мадридский клуб может заплатить «МЮ» за Погба 145 млн евро. Французский полузащитник сыграл 33 матча за свой клуб в текущем сезоне и отметился в них 13 голами и 9 результативными передачами.