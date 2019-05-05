Клопп: с Салахом все в порядке, но надо подождать

Ливерпуль, Великобритания, , 10:37 — REGNUM С египетским форвардом футбольного клуба «Ливерпуль» Мохамедом Салахом, получившем травму в матче с «Ньюкаслом», все хорошо, однако нужно подождать и не делать пока выводы о его состоянии здоровья, считает главный наставник ливерпульской команды Юрен Клопп. Его слова приводит 5 мая официальный сайт команды.

По словам Клоппа, египтянин врезался головой в плечо голкипера «Ньюкасла» и оказался на газоне после этого, а осмотревший голкипера медик, принял решение о замене футболиста, с чем тренерский штаб, конечно, согласился.

При этом, по словам главного тренера «Ливерпуля», после замены Салах досматривал матч, сидя в раздевалке команды.

«Значит, с ним все в порядке, но мы должны подождать, конечно. Салах получил ощутимый удар в голову», — заключил Юрген Клопп.

Отметим, инцидент произошел на 68-й минуте матча «Ливерпуля» с «Ньюкаслом» в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги. В результате него, врезавшийся головой во вратаря Мартина Дубравку Салах, покинул поле на носилках Матч между командами закончился со счетом 3:2 в пользу «Ливерпуля» и по его итогам клуб вернул себе лидерство в чемпионате Англии.