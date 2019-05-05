Джервин Анхакас в седьмой раз отстоял титул чемпиона IBF

Сакраменто, США, , 10:34 — REGNUM Филиппинский боксер Джервин Анхакас провел успешную защиту своего титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), победив японца Рюичи Фунаи на вечере бокса в Стоктоне (США, штат Калифорния).

Бой, который должен был продлиться в течение 12 раундов, был прекращен после шестого, когда японцу был засчитан технический нокаут. При этом рефери дважды отправлял Фунаи на медицинский контроль во время поединка, и бой был остановлен перед седьмым раундом по рекомендации медика.

Это седьмая удачная защита Джервином Анхакасом его титула чемпиона IBF и теперь в его послужном списке 31 победа, 2 ничьих и 1 поражение. Для Фунаи это восьмой проигрыш в 39 боях.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, главным событием вечера в Стоктоне стал бой российского боксера Артура Бетербиева с американцем Радивойе Калайджичем за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. Артур Бетербиев смог успешно отстоять свой пояс, после того как американцу засчитали технический нокаут в пятом раунде.