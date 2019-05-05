Два чешских форварда вошли в список трех звезд дня плей-офф НХЛ

Торонто, Канада, , 10:02 — REGNUM В список трех лучших звезд дня в НХЛ вошло сразу два чешских нападающих лиги. Три звезды дня названы 5 мая на официальном сайте НХЛ.

Ими стали чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк — первая звезда игрового дня, и чешский же форвард «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл — вторая.

Давид Пастрняк стал главной звездой игрового дня в НХЛ за дубль в матче с командой «Коламбус» (4:3 в матче и 3−2 в серии в пользу «Бостона»), одна из его шайб стала победной.

Томаш Гертл признан второй звездой дня также за дубль, оформленный в матче его клуба с командой «Колорадо Эвеланш» (2:1 в матче и 3−2 в серии в пользу «Сан-Хосе»).

Третьей звездой игрового дня НХЛ признан ещё один форвард «Бостона» Брэд Марша, который набрал в этой же игре с «Сан-Хосе» 3 (шайба + 2 результативные передачи) очка.