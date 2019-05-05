Серроне вызвал на бой Макгрегора после победы над Яквинтой

Лас-Вегас, США, , 09:41 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Дональд Серроне вызвал на бой ирландского спортсмена Конора Макгрегора. Его слова приводит 4 мая MMA Fighting.

Серроне отметил, что его победа над ещё одним американцем Элом Яквинтой — это очень неплохо для такого возрастного бойца, каковым он является. Также он подчеркнул, что он победил в тех последних боях и теперь хотел бы провести титульный поединок.

«Я хочу драться за титул, если только раньше со мной не подерётся Конор Макгрегор. Конор, если ты готов выйти в июле, давай сделаем это», — заявил Дональд Серроне.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Серроне одержал победу над своим соотечественником Элом Яквинтой на турнире UFC Fight Night 151 единым решением судей.

Напомним, Конор Макгрегор является экс-обладателем поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. Свой последний бой он провел в октябре 2018 года и уступил в нем российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. После боя спортсмены уступили в зале потасовку, за что в настоящее время отбывают дисквалификацию.