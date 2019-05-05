Альварес победил Джейкобса и объединил три мировых чемпионских титула

Лас-Вегас, США, , 09:24 — REGNUM Мексиканский боксер Сауль Альварес победил представителя США Дэниелом Джейкобсом в объединительном поединке в среднем весе, прошедшем в рамках турнира профессионального бокса в Лас-Вегасе.

Альварес, являющийся чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC), встречался с Джейкобсом, который до боя владел титулом чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF). Победитель должен был объединить все три титула.

По итогам двенадцатираундового боя все судьи единогласным решением присудили победу Альваресу со счетом 115:113, 115:113, 116:112.

Теперь в активе мексиканца 52 выигрыша (35 нокаутом), две ничьих и одно поражение. У Джейобса — 35 побед и три проигрыша.

Отметим, это первая удачная защита Альваресом титулов чемпиона WBA и WBC, которые он завоевал в сентябре 2018 году, победив по очкам казахского боксера Геннадия Головкина.