Серроне победил Яквинту по решению судей

Оттава, , 09:14 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) в легком весе Дональд Серроне одержал победу над своим соотечественником Элом Яквинтой на турнире UFC Fight Night 151, проходившем в Оттаве.

По итогам всех пяти заявленных раундов единогласным решением судей победу одержал Серроне со счетом 49:45, 49:46, 49:45.

Отметим, теперь на счету Дональда Серроне 48 бое в ММА, из которых в 36 он победил (в 11 — досрочно), 11 проиграл в один закончился вничью.

При этом боец проиграл четырежды в своих последних восьми поединках.