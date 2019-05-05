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«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и повел в серии

Спорт

2:1 в матче и 3-2 в серии в пользу «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и повел в серии
Elliot
Джо Торнтон в составе хоккейного клуба «Сан-Хосе Шаркс»

Сан-Хосе, США, 5 мая 2019, 09:02 — REGNUM  Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» переиграл хоккеистов «Колорадо Эвеланш» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ нынешнего сезона.

Игра прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче открыли гости точным броском форварда Тайсона Джоста на 38-й минуте. Однако ещё до второго перерыва (40-я) чешский нападающий «Сан-Хосе» Томаш Гертл счет сравнял, а в третьем периоде (47-я) оформил в матче дубль и этим вывел свой клуб вперед, принеся ему в итоге победу.

Российский защитник команды «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 18 минут 25 секунд и не отметился за это время никакими результативными действиями.

Отметим, по итогам встречи «Сан-Хосе» повел в серии со счетом 3−2. Следующая игра состоится в Денвере 7 мая.

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