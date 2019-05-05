Головкина будет тренировать бывший тренер Владимира Кличко

Нур-Султан, , 08:46 — REGNUM Новым тренером казахского боксера Геннадия Головкина станет американский специалист Джонатан Бэнкс. Об этом сам спортсмен рассказал на пресс-конференции, видео с которой доступно на Youtube-канале FightSpace.

«Бэнкс — молодой специалист с опытом работы с профессионалами. Я хочу идти вперёд, совершенствоваться, развивать навыки», — заявил Геннадий Головкин и добавил, что новый тренер учит его новым вещам, которые должны помочь стать боксеру сильнее, а также, что он верит в методы Бэнкса.

Кроме этого боксер отметил, что в настоящее время они с тренером активно работают и он с оптимизмом смотрит в будущее.

«Хочу показать всему миру наш прогресс 8 июня в «Мэдисон Сквер Гарден», — заключил казахский спортсмен.

Отметим, Джонатан Бэнкс известен своей работой с такими титулованными боксерами как украинец Владимир Кличко и британец Диллиан Уайт. До этого Головкин с 2010 года тренировался с Абелем Санчесом.

Напомним, следующий бой казахского боксера состоится 8 июня в Нью-Йорке, где его соперником станет канадец Стив Роллс.