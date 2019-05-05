«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» и вернул себе лидерство в АПЛ

Ньюкасл, Великобритания, , 09:02 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» нанес поражение футболистам «Ньюксала» в матче 37-го тура чемпионата английской Премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила на поле стадиона «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле и закончилась победой гостей со счетом 3:2.

В составе победителей голы на счету Виргила ван Дейка (13-я минута), Мохамеда Салаха (28-я) и Дивока Ориги (86-я).

У их оппонентов голы в свой актив записали Кристиан Атсу (20-я) и Соломон Рондон (54-я).

Также на 68-й минуте форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, ставший до этого автором одного из голов, столкнулся с вратарем «Ньюкасла» Мартином Дубравкой, в результате чего получил травму головы и покинул игровое поле на носилках.

Отметим, этой победой «Ливерпуль» набрал 94 очка и вернул себе лидерство в турнирной таблице АПЛ. При этом, отстающий от них на два очка в данное время клуб «Манчестер Сити», имеет одну игру в запасе. «Ньюкасл» на четырнадцатой строчке с 42 очками.