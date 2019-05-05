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«Хьюстон» обыграл в овертайме «Голден Стэйт», сократив счет в серии

Спорт

126:121 в матче в пользу «Хьюстона, 1-2 в серии в пользу «Голден Стэйт»

Хьюстон, США, 5 мая 2019, 08:07 — REGNUM  Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» нанес поражение команде «Голден Стэйт Уорриорз» в третьем матче четвертьфинала НБА нынешнего сезона.

Встреча состоялась на паркете «Тойота-центра» в Хьюстоне и завершилась в овертайме со счетом 126:121 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком матча оказался нападающий «Уорриорз» Кевин Дюрант, который смог набрать в матче 46 очков. Его коллега по команде Дрэеймонд Грин оформил трипл-дабл во встрече с 19 очками, 11 подборами и 10 результативными передачами.

Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший в игре 41 очко. Ещё 30 очков набрал защитник «Хьюстона» Эрик Гордон.

Отметим, по итогам встречи «Хьюстон» сократил свое отставание в серии до 1−2. Следующий матч пройдет также в Хьюстоне 7 мая.

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