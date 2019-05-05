«Бостон» переиграл «Коламбус» и повел в серии 3-2

Бостон, США, , 07:50 — REGNUM Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» нанес поражение хоккеистам «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче четвертьфинала НХЛ нынешнего сезона.

Встреча прошла на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой хозяев со счетом 4:3.

В составе победителей шайбы на счету Давида Крейчи (22-я минута), Брэда Маршана (45-я) и оформившего в матче дубль Давида Пастрняка (52-я и 59-я).

У их оппонентов голами отметились Сет Джонс (51), Райан Дзингел (53-я) и Дин Кукан (54-я).

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провел на льду 24 минуты 20 секунд и записал на свой счет одну результативную передачу.

Отметим, по итогам игры «Бостон» ведет в серии со счетом 3:2. Следующий матч пройдет в Колумбусе 7 мая.