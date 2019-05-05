«Интер» и «Удинезе» разошлись миром в серии А

Удине, Италия, , 07:43 — REGNUM Миланский футбольный клуб «Интер» и команда «Удинезе» не смогли выявить победителя в матче 35-го тура серии А итальянского футбольного чемпионата.

Игра состоялась на поле стадиона «Дачия Арена» в Удине и закончилась со счетом 0:0.

Отметим, это третья подряд игра с ничейным результатом для «Интера», миланская команда занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав 63 очка. Для «Удинезе» это пятая подряд игра без побед и по ее итогам команда занимает семнадцатую строчку.

В следующем утре «Удинезе» 12 мая поедет в гости к «Фрозиноне», а «Интер» 13 мая примет у себя веронскую команду «Кьево».