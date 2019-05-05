«Барселона» проиграла «Сельте» в отсутствии Мессии

Виго, Испания, , 07:33 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» уступил команде «Сельта» в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра прошла на поле стадиона «Балаидос» в Виго и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Забитых мячей пришлось ждать до второй половины второго тайма, когда представитель хозяев Максимилиано Гомес на 67-й минуте открыл счет в игре, а затем на 88-й его партнер по клубу Яго Аспас удачно реализовал одиннадцатиметровый удар, назначенный в ворота соперника.

Напомним, клуб «Барселона» играл с «Сельтой» вторым составом в отсутствие таких футболистов как Лионель Месси, Луис Суарес и Марк-Андре Тер-Штеген.

Отметим, по итогам встречи «Сельта» находится на четырнадцатом месте турнирной таблицы испанской Примеры. «Барселона» с 83 очками уже обеспечила себе победу в чемпионате.